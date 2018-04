Rusko predstavilo svedkov. V Sýrii sa žiaden chemický útok odohrať nemal

HAAG - Delegácia Ruskej federácie pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) prezentovala vo štvrtok v holandskom Haagu svedkov, ktorí boli v sýrskom meste Dúmá 7. apríla pri údajnom útoku chemickými zbraňami. Fakt, že sú títo ľudia zdravotne v poriadku, je podľa delegácie dôkazom nepoužitia chemických zbraní v tejto lokalite.

Zábery zo Sýrie. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Stáli zástupcovia Francúzska a Veľkej Británie akreditovaní pri OPCW to označili za "zavádzanie".

Ruská ambasáda v Haagu v komuniké informovala, že na ojedinelú udalosť s účasťou skutočných očitých svedkov zinscenovaného chemického útoku v spomínanom sýrskom meste pozvali všetky delegácie pôsobiace pri OPCW.

Ruská strana zverejnila prostredníctvom sociálnych sietí aj viacero fotografií zo štvrtkovej prezentácie vrátane snímky Hasana Didžába, ktorý sa objavil na viacerých videozáznamoch spájaných s pravdepodobným chemickým útokom a ktorého podľa ruskej strany "neznámi" odviezli v rámci inscenácie útoku do nemocnice, kde vznikli ďalšie zábery.

Francúzsky veľvyslanec Philippe Lalliot hovoril o tom, že nehanebná komédia nie je prekvapujúca od sýrskej vlády, ktorá v uplynulých siedmich rokoch masakrovala vlastný ľud.

Britský ambasádor Peter Wilson reagoval slovami: OPCW nie je divadlo. Zároveň poznamenal, že zneužitie organizácie zo strany Ruska je iba ďalším pokusom na podkopanie organizácie - osobitne práce jej misie skúmajúcej použitie chemických zbraní v Sýrii.

Sekretariát OPCW ešte v stredu navrhol svojej pracovnej skupine, aby najskôr učinila rozhovory so spomínanými svedkami. Na ruskú delegáciu sa obrátil s prosbou, aby s prezentáciou vyčkala do ukončenia práce expertov. Ruská strana však oznámila, že pokračuje v organizácii štvrtkovej akcie a nemieni zasahovať do práce odborníkov.

Ruská federácia, ako je známe, opakovane odmietla tvrdenia USA a ich spojencov o realizácii chemického útoku v sýrskom meste tamojším režimom a vyslovila sa za nestranné preskúmanie tamojších udalostí.

TASR

