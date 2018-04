Rusko obvinilo z chemického útoku Britániu. Londýn hovorí o nehoráznom klamstve

BEJRÚT - Nedávny údajný chemický útok v Sýrii zinscenovala Veľká Británia. V piatok to uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

"Nedávny údajný chemický útok v Sýrii zinscenovala Veľká Británia," tvrdí Rusko. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Ten zverejnil stanoviská zdravotníkov z nemocnice v meste Dúmá, ktorí tvrdia, že do zariadenia vošli ľudia s videokamerami a kričali, že pacientov zasiahli chemické zbrane, čím vyvolali paniku. Zdravotníci uviedli, že nikto z pacientov nebol zranený v dôsledku chemikálií. Konašenkov vyhlásil, že Británia je "priamo zapojená do tejto provokácie", žiadne dôkazy však neposkytol.

Bizarné a nehorázne klamstvo

Na ruské obvinenia reagovala britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová, ktorá ich vehementne odmietla a označila za "bizarné" a "nehorázne klamstvo". "Británia nie je (do útoku) nijako zapojená a nikdy by sa ani nezapojila do použitia chemickej zbrane," zdôraznila Pierceová.

SITA

