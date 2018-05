Rusi prišli o bojové lietadlo. Stíhačka sa zrútila pri pobreží Sýrie

BEJRÚT - Ruské stíhacie lietadlo Suchoj-30SM sa zrútilo vo štvrtok do Stredozemného mora, pričom zahynuli obaja piloti. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.

Rusko je hlavným spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Ilustračné foto Zdroj:SITA/AP

Lietadlo sa zrútilo krátko po štarte z ruskej leteckej základne Humajmím v Sýrii. Podľa predbežných odhadov do motora stroja vletel vták. Obaja piloti sa snažili udržať lietadlo pod kontrolou do poslednej chvíle, uviedlo ministerstvo s tým, že stroj nebol zostrelený.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii predtým informovalo, že stíhačka sa zrútila do mora pri sýrskom meste Džabla v provincii Lázikíja. SOHR citovalo obyvateľov, ktorí videli ako stroj padá do mora.

Rusko je hlavným spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a má základne v pobrežných oblastiach Sýrie.

TASR

