Rusi majú podľa Lavrova dôkazy o prítomnosti islamistov v Afganistane. USA a NATO to popierajú

MOSKVA - Vojenské zložky Spojených štátov a NATO sa snažia popierať prítomnosť bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Afganistane. Vyplýva to z utorkového vyhlásenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, z ktorého citovala agentúra TASS.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Rusko znepokojuje, že armáda USA a NATO, ktorá pôsobí v Afganistane, sa nanešťastie snaží popierať a zatajovať prítomnosť (bojovníkov Islamského štátu v tejto krajine)," uviedol Lavrov na po rokovaní so svojím pakistanským kolegom Chavádžom Muhammadom Ásifom.

"Podľa našich údajov je prítomnosť IS na severe a východe Afganistanu pomerne vážna, sú tam už tisíce ozbrojencov," priblížil šéf ruskej diplomacie. "Zvyšuje sa tak riziko prenikania teroristov do strednej Ázie a odtiaľ nie je také ťažké dostať sa do Ruska," zdôraznil.

TASR

Diskusia