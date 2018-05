OPCW chce vedieť o údajnom chemickom útoku viac. Skúma možnosti exhumácie tiel

NEW YORK - Inšpektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) skúmajú možnosti exhumácie tiel obetí údajného chemického útoku v sýrskom meste Dúmá v oblasti východná Ghúta. Informoval o tom vo štvrtok americký denník Financial Times (FT), ktorý uverejnil rozhovor s generálnym riaditeľom OPCW Ahmetom Üzümcüom.

Inšpektori OPCW prišli do Damasku 14. apríla. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Preverujeme spôsoby, ako exhumovať už pochované telá, či je to (vôbec) možné, aby sme mohli získať niektoré biomedicínske vzorky," povedal Üzümcü. Dodal, že môže trvať mesiace, kým bude zverejnená správa misie OPCW, ktorá v Dúmá zisťovala skutkový stav. Vysvetlil tiež, že exhumácia je "veľmi citlivý proces, preto sme veľmi opatrní". Dodal, že v minulosti boli inšpektori OPCW pri niektorých pitvách, ale "tentoraz to bude prvýkrát, keď telá exhumujeme my".

Správy o tom, že 7. apríla boli v sýrskom meste Dúmá použité chemické zbrane, šírili viaceré médiá i mimovládne organizácie vrátane záchranárov z tzv. Bielych prílb. Zástupcovia ruského Centra pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii uskutočnili 9. apríla prieskum v meste Dúmá, kde však nenašli stopy po použití chemických zbraní. O deň neskôr sa OPCW rozhodla vyslať do Sýrie svojich inšpektorov, aby preverili správy o možnom chemickom útoku.

Inšpektori OPCW prišli do Damasku 14. apríla. FT spresnil, že do mesta Dúmá sa po sérii rôznych prekážok dostali až 21. apríla. Tento odklad vyvolal obavy, že akákoľvek chemická látka mohla za ten čas podľahnúť zmenám, alebo že sa s dôkazmi na mieste mohlo manipulovať.

OPCW sa preto snaží získať vzorky z tiel obetí, ktorých bolo podľa televízie CNN najmenej 48. Podľa Británie pri útoku na mesto Dúmá, povstaleckú baštu ležiacu na predmestí Damasku, prišlo o život okolo 75 ľudí. Spojené štáty sa domnievajú, že pri útoku boli použité chlór a sarin. Západ z útoku podozrieva Sýriu a jej najsilnejšieho spojenca - Rusko. Obe krajiny to však odmietajú.

Spojené štáty, Británia a Francúzsko v reakcii na podozrenie z chemického útoku v noci na 14. apríla zasadili Sýrii mohutný raketový úder.

TASR

