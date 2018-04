Pri násilnostiach pozdĺž hraníc prišlo od minulého piatka o život už najmenej 31 Palestínčanov. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Medzi mŕtvymi je aj 16-ročný mladík a jeden palestínsky novinár, spresnil v sobotu podľa agentúry DPA Ašraf Kidra, hovorca hnutím Hamas riadeného ministerstva zdravotníctva v Gaze.

Pri násilnostiach pozdĺž hraníc prišlo od minulého piatka o život už najmenej 31 Palestínčanov. Išlo tak o najkrvavejší týždeň v pásme Gazy za niekoľko posledných rokov, konštatuje DPA.

Podľa údajov izraelskej armády sa na pohraničných výtržnostiach a protestoch podieľalo tento piatok zhruba 20-tisíc palestínskych Arabov. Viacerí z nich pálili pneumatiky a hádzali kamene smerom na Izrael. Z nejednej lokality stúpal aj hustý dym.

Podľa izraelských armádnych zdrojov strieľali izraelskí vojaci cielene na palestínskych vodcov a väčšinu usmrtených tvoria militanti.

Reports from on the ground in #Gaza say that Israeli forces are shooting a type of nerve agent gas that isn’t tear gas. pic.twitter.com/TS2fhQJS2E