Na Filipínach sa konalo tradičné pribíjanie veriacich na kríž. Zúčastnila sa aj jedna žena

SAN PEDRO CUTUD - Na Filipínach sa na Veľký piatok konalo tradičné pribíjanie veriacich na kríž, na ktorom sa tento rok zúčastnilo sedem ľudí a bola medzi nimi aj jedna žena. Troch Filipínčanov pribili na kríže ich spoluobčania preoblečení za rímskych vojakov na kopci v dedine San Pedro Cutud, ktorá sa nachádza približne 70 kilometrov na sever od filipínskej metropoly Manila, ďalší štyria sa pribili na kríže v susedných dedinách.

Päťdesiatsedemročný Ruben Enaje sa nechal tento rok ukrižovať už 32. krát a plánuje pokračovať až do svojej šesťdesiatky. Zdroj:TASR/AP

"Je to strašné. Máte chuť to zastaviť," komentoval tieto výjavy turista z americkej Floridy Luke Henkel, ktorého citovala agentúra Associated Press (AP). Práve záujem turistov je podľa AP hlavným dôvodom, prečo tieto praktiky naďalej vo Filipínach, najľudnatejšej ázijskej katolíckej krajine, stále pretrvávajú.

Nesúhlasia s nimi pritom ani miestni cirkevní hodnostári. "Namiesto prelievania krvi na uliciach, prečo nezájdete do pobočky Červeného kríža a vašu krv nedarujete?" odkázal veriacim, ktorí sa ukrižovaní zúčastňujú, arcibiskup Socrates Villegas.

Nie všetci si však od svojich predstavených nechajú poradiť. Päťdesiatsedemročný Ruben Enaje sa nechal tento rok ukrižovať už 32. krát a plánuje pokračovať až do svojej šesťdesiatky. Tridsaťdeväťročná Maryjane Sazon, zamestnankyňa salónu krásy, zase tvrdí, že jej tento obrad pomáha proti častým záchvatom bolesti hlavy.

