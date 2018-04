AKTUALIZOVANÉ

Kórejská vojna smeruje k oficiálnemu koncu. KĽDR tiež zatvorí svoj jadrový testovací areál

SOUL - Severná Kórea zatvorí v máji svoj jadrový testovací areál a zosúladí svoje časové pásmo s Južnou Kóreou. Informovala o tom v nedeľu spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na hovorcu juhokórejského prezidenta.

Lídri Severnej a Južnej Kórey sa v piatok stretli v pohraničnej dedine Pchanmundžom. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Podľa neho severokórejský vodca Kim Čong-un na piatkovom stretnutí s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom povedal, že "v máji uzavrie jadrový testovací areál".

Lídri Severnej a Južnej Kórey sa v piatok stretli v pohraničnej dedine Pchanmundžom, kde ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.

Zatvorenie strediska Pchunggje na severovýchode KĽDR by mohlo prísť ešte pred kľúčovými rokovaniami Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa očakávajú na prelome mája a júna. Súčasne však naďalej panujú pochybnosti, či sa Severná Kórea úplné vzdá svojich jadrových zbraní, píše agentúra AP.

Ukončenie vojny

"Len čo začneme rozhovory, Spojené štáty spoznajú, že nie som človekom, ktorý by vypálil jadrové zbrane na Južnú Kóreu, Pacifik alebo Ameriku," citoval hovorca Kim Čong-una, ktorý podľa neho dodal: "Ak budeme mať časté stretnutia, budeme budovať dôveru so Spojenými štátmi a dostaneme prísľuby ukončenia vojny a zmluvy o neútočení, prečo by sme si potom ponechali jadrové zbrane a žili v ťažkostiach?"

Severná Kórea tento mesiac (21. apríla) oznámila, že pozastavila všetky skúšky jadrových zbraní a medzikontinentálnych balistických striel a plánuje uzavrieť svoj areál nukleárnych testov. Následne sa objavili správy, že najsevernejší z testovacích tunelov v areáli Pchunggje je podľa niektorých analytikov po šiestej a dosiaľ najsilnejšej jadrovej skúške KĽDR zo septembra minulého roka príliš nestabilný na to, aby v ňom vykonávali ďalšie podzemné explózie.

Kim Čong-un podľa juhokórejského hovorcu v piatok reagoval aj na tvrdenia, že uzavretý bude len tento tunel a poškodené časti areálu. "Niektorí hovoria, že rušíme len zariadenia, ktoré nefungujú, ale uvidíte, že sú v dobrom stave," citovala ho agentúra Jonhap. V stredisku Pchunggje sú podľa neho aj dva nové, väčšie tunely.

Pozvali pozorovateľov

Severná Kórea už v minulosti pozvala vonkajších pozorovateľov, aby boli svedkami demontáže jej nukleárnych zariadení, pripomína AP. V júni 2008 zahraniční novinári sledovali v prenose naživo zbúranie chladiacej veže v jadrovom komplexe Jongbjon, ku ktorému došlo rok po tom, ako KĽDR dosiahla s USA, Čínou, Japonskom, Ruskom a Južnou Kóreou dohodu o vzdaní sa jadrového programu výmenou za ekonomickú pomoc.

Táto dohoda z tzv. šesťstranných rokovaní však napokon stroskotala, keď Pchjongjang odmietol súhlasiť s overovacími metódami, ktoré navrhli USA, a neskôr v máji 2009 vykonal svoju druhú jadrovú skúšku.

Časový posun

Čo sa týka časového pásma, Severná Kórea si ho posunula o 30 minút dozadu, poznamenala BBC.

Severná Kórea ustanovila nové časové pásmo 15. augusta 2015 - v deň 70. výročia oslobodenia Kórey od japonskej nadvlády a ukončenia druhej svetovej vojny v Ázii.

Severná Kórea, Južná Kórea a Japonsko používali rovnaký čas od japonskej nadvlády nad ešte jednotnou Kóreou, ktorá trvala od roku 1910 do roku 1945.

Používanie pchjongjanského času znamená skoncovanie s dedičstvom japonskej koloniálnej éry, uviedla v auguste 2015 severokórejská tlačová agentúra KCNA.

TASR

Diskusia