Kiska navštívil centrum pre start-upy: Neúspech je súčasťou každého jedného úspechu

SOUL - Všeobecný problém start-upov po celom svete spočíva najmä v tom, že mladých ľudí je potrebné presvedčiť, aby sa nebáli neúspechu, uviedol prezident SR Andrej Kiska po prehliadke centra pre inovácie a start-upy Pangyo Techno Valley, známe ako juhokórejské Silicon Valley. "Neúspech je súčasťou každého jedného úspechu. Mladí ľudia sa nesmú báť neúspechu, mali by si to vyskúšať a ísť za tým," vyhlásil Kiska.

Kiska sa domnieva, že start-upové prostredie v juhokórejskej Pangyo Techno Valley veľmi pomáha mladým ľuďom s registráciou spoločnosti a samotnými začiatkami. Foto archív Zdroj:AP/SITA

"Miesta, kde sa rodia start-upy, kde sa rodia nové myšlienky, kde sídlia tisíce mladých ľudí s novými nápadmi. Južná Kórea patrí z pohľadu pomoci start-upom medzi krajiny, ktoré dávajú najviac peňazí na start-upy ako také," ocenil prezident.

Kiska sa domnieva, že start-upové prostredie veľmi pomáha mladým ľuďom s registráciou spoločnosti a samotnými začiatkami. "Rok sa venujú týmto start-upom, všetko to platí štát, respektíve štátne firmy. Pomáhajú im dostať sa cez to najťažšie obdobie prvého roka, aby potom mohli byť úspešní. Pravdaže, nie všetkým sa to podarí," konštatoval prezident, pričom zdôraznil, že percento úspešných sa pohybuje niekde pod číslom desať.

"Ale čo je dôležité, že to skúšajú a keď nevyjde jeden projekt, aby si mohli vyskúšať ďalší," uzavrel.

Centrum pre inovácie Pangyo Techno Valley v súčasnosti zastrešuje približne 127 start-upov, z toho 89 pochádza zo zahraničia. Začínajúci start-upisti majú k dispozícii 54 mentorov a centrum spolupracuje so 41 lokálnymi univerzitami. Od roku 2014 počet zamestnancov vzrástol o vyše 25 percent (na takmer 73.000 ľudí). Z toho 21,9 percenta tvoria ženy a 45,3 percenta výskumníci.

TASR

