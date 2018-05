Severokórejský vodca Kim Čong-un. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že sa stretli v prístavnom meste Ta-lien a rokovali v pondelok aj v utorok. Kim sa vyjadril, že Severná Kórea sa vzdá programu vývoja jadrových zbraní, ak "relevantné strany" ukončia nepriateľskú politiku voči Pchjongjangu. "Pokiaľ relevantné strany skoncujú so svojou nepriateľskou politikou a odstránia bezpečnostné hrozby voči KĽDR, potom KĽDR nebude mať potrebu byť jadrovým štátom a denuklearizácia sa môže realizovať," citovala Kim Čong-una agentúra Sinchua.

Podľa čínskej agentúry sa Kim rozhodol stretnúť opäť s čínskym prezidentom, aby "ho informoval o situácii, v nádeji na posilnenie strategickej komunikácie a spolupráce s Čínou, prehĺbenie priateľstva medzi KĽDR a Čínou a posilnenie regionálneho mieru a stability". Od ich prvého stretnutia v marci došlo podľa Kima v rámci bilaterálnych vzťahov aj situácie na Kórejskom polostrove k "významnému pokroku".

Čínska štátna televízia CCTV citovala prezidenta Si Ťin-pchinga, že Čína "podporuje Severnú Kóreu, aby sa držala denuklearizácie Kórejského polostrova a podporuje Severnú Kóreu a USA pri riešení otázky polostrova prostredníctvom dialógu a konzultácií".

Chinese President Xi has met with North Korean dictator Kim Jong Un for the second time. pic.twitter.com/4F0zv8SHSX