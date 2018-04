Kim Čong-un sa stretol s čínskym diplomatom. Čína je pripravená s KĽDR spolupracovať na ochrane mieru

PCHJONGJANG - Severokórejský líder Kim Čong-un sa v Pchjongjangu stretol s vysokopostaveným čínskym diplomatom.

Severokórejský líder Kim Čong-un. Archívne foto Zdroj:Twitter.com/Wall Street Journal

Sung Tchao, ktorý vedie oddelenie zahraničných vzťahov Komunistickej strany, pricestoval do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) spolu s umeleckým súborom. Ten sa v krajine zúčastnil na umeleckom festivale, informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí.

Kim minulý mesiac navštívil Peking a čoskoro by sa mal stretnúť aj s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Jeho stretnutie s čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom je považované za pokus napraviť tradične dobré vzťahy s Čínou, ktoré narušil severokórejský program vývoja balistických rakiet a nukleárnych zbraní.

Dôležitý konsenzus

Počas svojho sobotného stretnutia so Sungom sa Kim podľa čínskej agentúry Sin-chua vyjadril, že so Sim v Pekingu dosiahli "veľmi dôležitý konsenzus". Sung to potvrdil a doplnil, že Čína je pripravená s KĽDR spolupracovať na ochrane mieru na Kórejskom polostrove.

S Mun Če-inom by sa mal Kim stretnúť 27. apríla v Demilitarizovanej zóne oddeľujúcej obe krajiny a stretnutie s Trumpom je predbežne očakávané v máji alebo júni.

SITA

