Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching. Zdroj:AP/TASR

Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla v správe z mesta Ta-lien, že obaja lídri rokovali v pondelok aj v utorok. Vymenili si podrobné názory ohľadom vzťahov medzi Čínou a KĽDR a významných záležitostí týkajúcich sa oboch krajín, konštatovala Sinchua.

Severokórejská štátna televízia taktiež informovala, že k stretnutiu medzi Kim Čong-unom a Si Ťin-pchingom došlo v prístavnom meste Ta-lien na severovýchode Číny.

Podľa agentúry Sinchua sa Kim rozhodol stretnúť opäť s čínskym prezidentom, aby "ho informoval o situácii, v nádeji na posilnenie strategickej komunikácie a spolupráce s Čínou, prehĺbenie priateľstva medzi KĽDR a Čínou a posilnenie regionálneho mieru a stability". Od ich prvého stretnutia v marci došlo podľa Kima v rámci bilaterálnych vzťahov aj situácie na Kórejskom polostrove k "významnému pokroku".

