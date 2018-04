Jemenskí povstalci zaútočili na saudskoarabský ropný tanker. Plukovník označil incident za teroristický útok

RIJÁD - Jemenskí povstalci húsíovia zaútočili v utorok na saudskoarabský ropný tanker v medzinárodných vodách a spôsobili "menšiu škodu". Informovala o tom vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou, bojujúca v Jemene proti týmto vzbúrencom.

Koalícia vo vyhlásení napísala, že k útoku došlo o 12.30 h SELČ v medzinárodných vodách západne od jemenského prístavu Hudajda na pobreží Červeného mora, ktorý majú pod kontrolou húsíovia. Koalícia však neposkytla ďalšie podrobnosti, napríklad o type použitej zbrane či rozsahu škôd.

Koalícia ďalej stručne napísala, že loď námorných síl patriaca členskej krajine urýchlene zasiahla.

Hovorca vojenskej koalície plukovník Turkí al-Malkí vyhlásil, že loď koaličných námorných síl sprevádzala ropný tanker dovtedy, kým nedospel na sever svojej plavebnej trasy. Malkí označil incident za "teroristický útok", ktorý je hrozbou pre lode vchádzajúce do životne dôležitého prielivu Báb al-Mandab - ten sa využíva na prepravu dodávok ropy z krajín Perzského zálivu do Európy, ako aj tovaru z Ázie do Európy, pripomenula tlačová agentúra AP.

Utorkový útok nasledoval deň po nálete koalície vedenej Saudskou Arábiou, pri ktorom zahynulo neďaleko Hudajdy najmenej 14 ľudí. Nálet zasiahol komplex budov, kde sú ubytovaní vysídlení ľudia. Medzi zabitými sa podľa ministerstva zdravotníctva nachádzalo najmenej osem žien a päť dievčat.

Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je vo vojne so šiitskými húsíami, podporovanými Iránom, už vyše tri roky. Konflikt pripravil o život viac ako 10.000 Jemenčanov a zdevastoval najchudobnejšiu krajinu arabského sveta. Nálety pod velením Saudskej Arábie zabili tisíce civilistov a zničili nemocnice, školy a trhoviská.

Podľa Malkího má prsty v utorkovom útoku Irán. Zopakoval tak obvinenia Rijádu, že Teherán vyzbrojuje húsíov. USA, ktoré poskytujú koalícii určitú podporu, a jej arabskí spojenci obviňujú Irán z dodávania čoraz sofistikovanejších zbraní šiitským povstalcom, vrátane balistických striel, ktoré už boli vystrelené na územie kráľovstva. Irán popiera, že vyzbrojuje povstalcov.

Medzitým generálny tajomník OSN António Guterres v Ženeve oznámil, že na utorkovej konferencii sa podarilo získať prísľuby humanitárnej pomoci pre Jemen vo výške viac ako dve miliardy dolárov. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) prisľúbili miliardu dolárov na tento humanitárny plán. USA oznámili takmer 87 miliónov dolárov ďalšej pomoci a Európska únia oznámila pre tento rok 132 miliónov dolárov (107,5 milióna eur) ďalších financií.

