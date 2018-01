Irán od štvrtka zažíva vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Sme v kontakte s iránskymi úradmi a očakávame, že po verejných vyhláseniach prezidenta Rúháního bude zaručené právo na pokojnú demonštráciu a slobodu prejavu," uviedol hovorca EÚ.

Iránsky prezident Hasan Rúhání sa v nedeľu vyjadril k prebiehajúcom protestom zmierlivo. Povedal, že občania majú právo kritizovať vládu a protestovať, ale ich konanie by nemalo viesť k násiliu alebo ničeniu verejného majetku.

Ozbrojení demonštranti sa na niektorých miestach pokúsili obsadiť policajné stanice a vojenské základne. Zatknuté boli údajne stovky ľudí. Keďže iránske médiá o samotných protestoch informujú málo, mnohé správy a videá sa šíria len prostredníctvom sociálnych sietí, no ich overenie je takmer nemožné.

Kurdish protesters in Iran fighting against the Islamic Revolutionary Guard use white smoke to reduce visibility for regime forces.

One man shouts: “Don't be afraid, we are all together.”

City: Kermanshah#IranProtests pic.twitter.com/tAD01PE9y8