Indonézskemu autobusu zlyhali brzdy. Nehodu neprežili desiatky ľudí

JAKARTA - Najmenej 27 mŕtvych si vyžiadala nehoda zájazdového autobusu na indonézskom ostrove Jáva, ktorú podľa predbežných zistení zapríčinilo zlyhanie bŕzd. Agentúra AP o tom informovala v nedeľu s odvolaním sa na vyhlásenie polície.

Vyšetrovatelia po nehode vypočuli aj vodiča autobusu, ktorý utrpel iba ľahké zranenia. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Autobus prepravujúci vyše 40 indonézskych turistov havaroval v sobotu na kľukatej ceste v oblasti Subang na území provincie Západná Jáva, pričom sa zrazil s motocyklom a následne sa zrútil zo svahu. Po nehode previezli do nemocnice najmenej 18 zranených ľudí, viacerých v kritickom stave, uviedol oblastný policajný šéf Muhammad Joni.

Turisti cestovali autobusom z vyhľadávaného horského strediska Tangkuban Perahu v Západnej Jáve naspäť do mesta Tangerang blízko indonézskej metropoly Jakarta.

Televízne stanice odvysielali zábery, ako policajti, vojaci a zdravotníci vyslobodzujú obete z vozidla prevráteného na strechu. Podľa Joniho z predbežného vyšetrovania vyplynulo, že autobusu počas jazdy do kopca zlyhali brzdy, na čo sa začal pohybovať dozadu, narazil do motocykla a zrútil sa do trávnatého porastu. Väčšina obetí na životoch zomrela okamžite, dodal policajný predstaviteľ.

Vyšetrovatelia po nehode vypočuli aj vodiča autobusu, ktorý utrpel iba ľahké zranenia.

TASR

