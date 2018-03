Vodca KĽDR Kim Čong-un. Archívne foto Zdroj:Twitter.com/Daily Mirror

Plánované stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom je výsledkom medzinárodného tlaku rozriešiť pat v súvislosti so severokórejským jadrovým programom.

Juhokórejská delegácia vedená ministrom pre zjednotenie Čo Mjong-kjonom pricestovala vo štvrtok na rokovania do dediny Pchanmundžom ležiacej v pohraničnej demilitarizovanej zóne. Severokórejských vyjednávačov vedie Ri Son-kwon, šéf Výboru pre mierové zjednotenie Kórey.

.@USTradeRep just announced an agreement in principle with South Korea on KORUS! A great deal for American and Korean workers. Let’s now focus on our important security relationship.