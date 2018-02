Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Erdogan si všimol vzlykajúcu a salutujúcu šesťročnú Amine Tirašovú počas sobotňajšieho prejavu na zjazde svojej vládnucej strany v meste Kahramanmaraš a priviedol ju na pódium. Po tom, ako sa ju snažil utešiť bozkami na obe líca, povedal prítomným: "Vo vrecku má tureckú vlajku. Ak sa stane mučeníčkou, ak Boh dá, do tejto vlajky ju zahalia."

Niektorých ľudí to pobúrilo a na Twitteri Erdogana kritizovali. Jeden užívateľ uviedol, že štát má povinnosť deti chrániť, a nie "zabíjať". Ďalší sa vyjadril, že dieťaťu sa neželá smrť a nikdy sa v tejto súvislosti nehovorí "ak Boh dá".

Erdoganove výroky zazneli v čase, keď sa v krajine stupňujú nacionalistické nálady po tom, ako tureckí vojaci podnikli cezhraničnú ofenzívu proti sýrskym kurdským bojovníkom napojeným na kurdských povstalcov v Turecku. V minulých týždňoch sa na mnohých akciách, kde sa prezident zúčastňuje, objavujú deti v uniformách alebo deti recitujúce vlastenecké básne.

Bývalý minister Yašar Okutan v televíznom rozhovore Erdogana obvinil, že ich využíva na získavanie ďalších hlasov pred prezidentskými a komunálnymi voľbami v roku 2019, a zapochyboval, či by prezident povedal to isté aj o svojej vnučke.

