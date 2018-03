Ako preletieť tisícky kilometrov a neopustiť pevnú zem pod nohami? Japonci na to prišli

TOKIO - Z Tokijskej štvrte Ikebukuro môžete letieť do rôznych kútov sveta - do romantického Paríža, New Yorku, ktorý nikdy nespí, aj do nezabudnuteľného Ríma. Že máte strach z lietania? Žiadny problém. Celý čas sa neodlepíte od zemského povrchu. Ako je to možné?

Paluba lietadla. Zdroj:First Airlines

Spoločnosť First Airlines je prvá svojho druhu. Zážitok z lietania do obľúbených destinácií sprostredkúva ľuďom virtuálne.

Nasadnete do vernej kópie interiéru Airbusu A310 alebo 340. Na palube vás, ako to už býva zvykom, privíta letecký personál a ukáže vám vaše miesto. Na začiatku "letu" nechýbajú autentické inštrukcie, čo robiť v prípade nehody. Tá samozrejme nehrozí, ale aj tak sa musíte pripútať.

Chute Európy

Potom nasleduje simulácia vzletu so zvukmi štartujúceho lietadlového motora. Zvyšok letu môžete počúvať hudbu, sledovať filmy, alebo pozorovať umelú oblohu. Keď si dáte na oči špeciálne okuliare, prenesú vás priamo do centier európskych metropol.

V prvej triede vám ponúknu degustačné menu podľa cieľovej destinácie. Ak ste napríklad zatúžili po virtuálnom Paríži, dostanete tradičnú cibuľovú polievku a lososový tatarák s bazalkovou omáčkou a kaviár.

Pri ceste do New Yorku sa na vašom tanieri objaví šalát, manhattanská mušľová polievka, hovädzí steak so slaninou a cheesecake. Prázdniny v Ríme vám zas pripomenie lososové carpaccio, polievka minestrone a tiramisu.

Pravidelne vypredané

Ak vás zaujíma, koľko táto zábavka stojí, vedzte, že je to oveľa menej, ako by ste zaplatili za reálnu cestu z Japonských ostrovov do Európy. Letenka v prvej triede stojí 5 980 jenov, čo je približne 46 eur. Pre menej náročných majú biznis triedu za 4 980 jenov, teda cca. 38 eur.

Virtuálna cesta do zámoria je podľa manažéra First Airlines najmä pre tých, ktorí by si inak zážitok z lietania nemohli dopriať vôbec. "Máme veľa starších zákazníkov, ktorí pre fyzické obmedzenia nie sú schopní cestovať," vysvetľuje Hiroaki Abe.

Od roku 2016, keď spoločnosť "lety" zaviedla, sú cesty do všetkých destinácií pravidelne vypredané. Do budúcnosti by chceli zaviesť aj virtuálne vnútroštátne linky s regionálnymi špecialitami.

