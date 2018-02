Nový Zéland zaplavilo bahno. Zosuvy zablokovali jedinú cestu k tisícke turistov

WELLINGTON - Zosuvy bahna zahatali v stredu jedinú cestu k malému novozélandskému mestu Takaka po tom, ako sa krajinou prehnala silná búrka.

Búrka, ktorá zasiahla oblasť v utorok večer, bola pozostatkom cyklónu Gita. Zdroj:AP/TASR

Tisíc turistov a 5000 miestnych obyvateľov v meste Takaka úplne neuviazlo, ale museli by využiť lode, vrtuľníky alebo malé lietadlá, ak by ho chceli opustiť. V opačnom prípade by museli čakať týždeň alebo viac, kým cestu nesprejazdnia.

Búrka, ktorá zasiahla oblasť v utorok večer, bola pozostatkom cyklónu Gita, ktorý napáchal veľké škody v tichomorských ostrovných štátoch Tonga, Samoa a Fidži.

Podľa úradov je potrebné zabezpečiť najmä to, aby v meste Takaka, ktoré je populárne svojimi plážami a miestami vhodnými na turistiku, bolo dosť potravín a paliva. Dodávky by mali posielať loďou.

Približne 80 ľudí z neďalekého mesta Riwaka v noci na stredu evakuovali pre obavy, že by ich domy mohlo zaplaviť. Niektoré oblasti vyhlásili núdzový stav po tom, ako sa prihnala búrka, ktorá však väčšie škody nenapáchala.

Letecká spoločnosť Air New Zealand zrušila od utorka niekoľko letov. Desiatky škôl ostávajú zatvorené a výpadky elektriny postihli tisícky domácností, dodáva agentúra AP.

TASR

