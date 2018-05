S najväčšou pravdepodobnosťou ide o prípad vraždy a následnej samovraždy páchateľa. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Náčelník polície v Západnej Austrálii Chris Dawson uviedol, že obete polícia objavila na základe anonymného telefonátu na ranči neďaleko mestečka Margaret River, ležiaceho približne 270 kilometrov južne od mesta Perth. Dve obete streľby sa našli vonku pred domom, ďalších päť vnútri. Na mieste tragédie sa nachádzali aj dve strelné zbrane.

Austrálska televízia ABC s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia polície uviedla, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o prípad vraždy a následnej samovraždy páchateľa.

