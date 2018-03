Európe hrozí ďalšia migračná kríza. Teroristi v Afrike si kupujú nových členov jedlom

CANBERRA - Kolaps samozvaného kalifátu Islamského štátu (IS) v Sýrii a v Iraku viedol k tomu, že extrémisti regrutujú do svojich radov čoraz viac ľudí v subsaharskej Afrike. To môže vyvolať novú európsku migračnú krízu, vyhlásil v pondelok šéf Svetového programu pre výživu (WFP) David Beasley.

Militanti z Boko Haram sa taktiež stali spojencami IS. Foto archív Zdroj:AP/SITA

Uviedol, že mnohí militanti, ktorí unikli zo Sýrie, skončili v oblasti Sahelu - polovyprahnutom území tiahnucom sa z východu na západ Afriky. Žije v ňom 500 miliónov ľudí.

Militanti z IS spolupracujú s ostatnými extrémistickými skupinami vrátane al-Káidy, aš-Šabábu a Boko Haram, aby v Sahele spôsobili "mimoriadne problémy", konštatoval Beasley.

Varoval európskych lídrov, že môžu čeliť oveľa väčšej migračnej kríze zo Sahelu než zo sýrskeho konfliktu, ak nepomôžu pri zabezpečovaní potravín a stability pre tento región. Podľa Beasleyho tam extrémisti využívajú jedlo ako nástroj pri nábore nových členov, čo môže viesť k destabilizácii a masovej migrácii do Európy.

"Jedna matka po druhej vám povie, že 'môj manžel nechcel vstúpiť do IS alebo al-Káidy, ale nemali sme jedlo a keď nekŕmite dva týždne svoje malé dievčatko alebo chlapčeka a alternatívou je vstup do IS, tak vstúpite'," povedal pre agentúru AP.

Sahel, ktorá zahŕňa Burkinu Faso, Čad, Niger, Mali a Mauritániu, je citlivý na suchá a povodne a neustále čelí potravinovej neistote.

WFP chce pre tento región zabezpečiť stabilitu, hospodársky rast a udržateľný rozvoj, ako aj potraviny, dodal Beasley, ktorý je v Austrálii na rokovaniach s tamojšou vládou.

TASR

