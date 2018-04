Zuckerberg sa postaví pred americký kongres. Bude svedčiť v kauze úniku osobných údajov

WASHINGTON - Spoluzakladateľ a šéf sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg bude na budúci týždeň svedčiť pred americkým kongresovým výborom v súvislosti so škandálom úniku osobných údajov.

Spoluzakladateľ a šéf sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg. Archívne foto Zdroj:Gettyimages.com

"Toto vypočúvanie bude význačnou príležitosťou osvetliť otázky týkajúce sa súkromia užívateľov (tejto sociálnej siete) a pomôcť Američanom lepšie pochopiť, čo sa deje s ich súkromnými dátami v online prostredí," uviedol v stredu stály výbor Snemovne reprezentantov USA pre energetiku a obchod vo vyhlásení, z ktorého cituje agentúra DPA.

Zuckerberg bude 11. apríla vysvetľovať úlohu svojej spoločnosti pri úniku osobných dát 50 miliónov užívateľov Facebooku pri amerických prezidentských voľbách v roku 2016, ktoré mali pomôcť Donaldovi Trumpovi zvíťaziť. Informáciu o tomto kroku zverejnil tzv. whistleblower z britskej firmy Cambridge Analytica. Zuckerberg pripustil, že sieť "pochybila".

Cambridge Analytica pracovala pre Trumpovu kampaň. Spoločnosť, čiastočne sponzorovaná Trumpovým stúpencom a finančníkom Robertom Mercerom, kombinovala užívateľské dáta s voličskými informáciami.

Podľa stanice BBC sa tak dialo prostredníctvom aplikácie s názvom This Is Your Digital Life, ktorú si stiahlo približne 200.000 ľudí. Aplikácia však umožňovala výskumníkom prístup i k profilom webových priateľov týchto užívateľov, čím sa britskej spoločnosti od roku 2014 podarilo zhromaždiť informácie od miliónov ďalších užívateľov.

Facebook, na ktorom sú zaregistrované dve miliardy ľudí, je v súčasnosti jedným z hlavných nástrojov politického boja a spojenia kandidátov so svojimi voličmi. Sociálna sieť sa od kauzy Cambridge Analytica usiluje o zlepšenie svojho verejného imidžu a opätovné nastolenie dôvery svojich užívateľov, uvádza britské médium.

TASR

