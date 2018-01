Ženy vyjdú do ulíc. USA sa pripravujú na masové protestné pochody žien proti Trumpovi

NEW YORK/WASHINGTON/LOS ANGELES - Spojené štáty sa v sobotu pripravujú na masové protestné pochody žien pri príležitosti prvého výročia nástupu Donalda Trumpa do funkcie 45. prezidenta Spojených štátov amerických, informovala agentúra DPA.

New York sa pripravuje na pochod s účasťou 41-tisíc odporcov amerického prezidenta. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Pochody sa okrem ďalších miest chystajú v New Yorku, Washingtone a Los Angeles. Ide o pripomenutie si vlaňajších protestov, keď do ulíc po celých USA vyšli státisíce žien i mužov na podporu práv žien a na protest proti Trumpovým politikám. Demonštrantky a demonštranti mali vtedy na hlavách ružové pletené čiapky s uškami k čomu ich viedla Trumpova nemiestna poznámka krátko pred jeho nástupom do funkcie.

Na pochode v Los Angeles už svoju účasť ohlásili herečky Scarlett Johanssonová a Laverne Coxová. Wo Washingtone sa davu prihovorí viacero politických rečníkov. V New Yorku uzavrela polícia ulice v štvrti Manhattan, cez ktoré bude smerovať trasa pochodu so začiatkom pri západnej časti Central parku.

New York sa pripravuje na pochod s účasťou 41-tisíc odporcov amerického prezidenta, Washington na 12-tisíc ľudí a v Los Angeles by sa na proteste malo zísť 29-tisíc participantov, vyplýva z údajov na Facebooku, uviedla DPA.

Presne pred rokom bola akcia Pochod žien pôvodne naplánovaná ako jediný pochod vo Washingtone, postupne sa však rozšírila až na približne 670 zhromaždení vo všetkých štátoch USA a v 58 krajinách sveta. Celkový počet účastníkov mohol prevýšiť až dva milióny.

Organizátori ňou chceli vyjadriť nesúhlas s protiženskými, rasistickými, homofóbnymi a nábožensky netolerantnými výrokmi, ktoré podľa nich charakterizovali Trumpovu predvolebnú kampaň.

TASR

Diskusia