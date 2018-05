Zatkli opitú vodičku. Penzistka ťažko zranila štyroch ľudí

MAMARONECK - V Spojených štátoch zatkli policajti 79-ročnú vodičku, ktorá pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu ťažko zranila štyroch ľudí. O tragédii v meste Mamaroneck v štáte New York informuje newyorský denník The Journal News.

Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Vodička narazila v nedeľu do reštaurácie Enzo's a zranila celkovo deväť ľudí. Zhrození návštevníci tohto aj okolitých podnikov sa médiám zverili, že videli opitú staršiu ženu, ako nasadla do svojho automobilu, pri cúvaní z parkoviska nabúrala najskôr do dvoch ďalších áut a nakoniec vrazila do ľudí vo vonkajšej časti reštaurácie.

Surveillance video: First the driver clips this white car then ends up backing into Enzo’s, a popular restaurant in Mamaroneck. 3 left critically injured. Police investigating @Abc7ny @joetorresABC7 @SandraBookman7 @JoshHartmann pic.twitter.com/3oUej8ZqSv May 7, 2018

TASR

