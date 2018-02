Zadržali teroristov, ktorí stínali hlavy. Na svedomí majú aj amerických novinárov

WASHINGTON - Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi zatkli na východe Sýrie dvoch Britov, ktorí sú členmi Islamského štátu (IS).

Obaja sa podieľali na mučení a zavraždení viac ako dvadsiatich osôb. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Obaja patrili k štvorčlennej skupine prezývanej The Beatles, ktorá je známa tým, že sťala hlavy viac ako dvadsiatim zajatcom. Medzi nimi boli aj americkí novinári James Foley a Steven Sotloff alebo americký humanitárny pracovník Peter Kassig. El Šafí Elšeich a Alexanda Amon Kotey sú vo väzbe od januára.

Podľa amerických úradov Elšeich vycestoval do Sýrie v roku 2012, najprv bol členom al-Káidy a potom sa pridal k IS. Kotey sa zas podieľal na popravách a mučení, počas ktorých používali elektrické šoky či takzvaný waterboarding a do skupiny priviedol niekoľko nových členov spomedzi britských občanov.

Americká armáda tiež uviedla, že SDF zadržali alebo zabili od októbra 2017 niekoľko stoviek zahraničných bojovníkov z IS.

SITA

