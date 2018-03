Zadržali brata strelca z Floridy. Zachary čelí obvineniu z nepovoleného vstupu

MIAMI - Americké úrady v pondelok zadržali brata strelca z floridskej školy Nikolasa Cruza, ktorý tam 14. februára zabil 17 ľudí. Stalo sa tak po tom, čo sa aj napriek varovaniam pohyboval po jej areáli. Osemnásťročného Zacharyho Cruza zatkli v areáli Marjory Stoneman Douglas High School a obvinili ho z nepovoleného vstupu na jej pozemky, uvádza sa v hlásení kancelárie šerifa okresu Broward.

Cruz pri zatknutí podľa spomínaného hlásenia povedal, že do školy prišiel, aby "sa zamyslel nad streľbou" a aby to mohol prijať. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Mladíka zaznamenala bezpečnostná kamera a na videu možno vidieť ako po areáli školy jazdí na skateboarde, aj napriek tomu, že ho predstavitelia školy predtým varovali, aby sa k nej nepribližoval. Cruz pri zatknutí podľa spomínaného hlásenia povedal, že do školy prišiel, aby "sa zamyslel nad streľbou" a aby to mohol prijať. Kancelária šerifa v hlásení okrem toho uvádza, že sa tínedžer do školy dostal "cez všetky zamknuté dvere a brány".

Spomínaného strelca Nikolasa Cruza začiatkom marca v súvislosti so streľbou obvinili z vraždy prvého stupňa v 17 bodoch obžaloby, čo by v prípade uznania viny mohlo viesť k trestu smrti. Agentúra Associated Press v nedeľu informovala, že podľa niektorých dokumentov úrady odporúčali v septembri 2016, aby sa Cruz podrobil psychiatrickému vyšetreniu, ale to sa nikdy nezrealizovalo. V prípade, že by sa tak stalo, pre mladíka by bolo náročnejšie alebo až nemožné legálne si zaobstarať poloautomatickú pušku AR-15, ktorou v škole pálil do ľudí.

SITA

Diskusia