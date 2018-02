V USA došlo k zastaveniu financovania federálnych úradov. Hlasovanie zablokoval jeden zo senátorov

WASHINGTON - V Spojených štátoch došlo vo štvrtok opäť k tzv. shutdownu, teda zastaveniu financovania federálnych úradov, po tom, čo Senát v stanovenom čase nehlasoval o jeho predĺžení. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.

Senát bude rokovať o pozmeňujúcom návrhu. Ilustračné foto Zdroj:SITA/AP

Republikáni a demokrati v Senáte sa po mesiacoch trvajúcich sporoch dohodli na dvojročnom rozpočtovom balíku. Jeho súčasťou je zvýšenie výdavkov na obranu a iné programy o takmer 300 miliárd dolárov (243 miliárd eur).

To malo viesť k ukončeniu mesiace trvajúceho patu v rokovaniach o výdavkových prioritách, počas ktorých financovanie vládnych inštitúcií museli zabezpečiť krátkodobé dohody. Štvrtkové hlasovanie však na poslednú chvíľu znemožnil republikánsky senátor Rand Paul, ktorý využil svoje právo pozastaviť hlasovanie, a žiadal, aby Senát rokoval o jeho pozmeňovacom návrhu.

Paul nesúhlasí práve so zvýšením výdavkov o 300 miliárd dolárov. Vzhľadom na skutočnosť, že so začiatkom hlasovacej procedúry musí súhlasiť všetkých 100 senátorov, Senát do polnoci miestneho času (06.00 h SEČ) o dvojročnom rozpočtovom balíku pre federálne civilné a vojenské nehlasoval, čím došlo k pozastaveniu ich financovania.

TASR

Diskusia