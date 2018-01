Príčina havárie nie je zatiaľ známa. Zdroj:AP/TASR

Medzi obeťami je desať zahraničných turistov a dvaja domáci členovia posádky. Na záberoch poskytnutých vládou je vidno horiaci vrak lietadla. Stroj typu Cessna 208 Caravan s jedným turbovrtuľovým motorom, patriaci kostarickej spoločnosti Nature Air, sa zrútil v okrese Bejuco v provincii Guanacaste. Príčina havárie nie je zatiaľ známa.

Lietadlo vzlietlo z miestneho letiska Punta Islita a smerovalo do hlavného mesta San José, na Medzinárodné letisko Juana Santamaríu. Posádka krátko po štarte ohlásila dispečerom problémy. Lietadlo sa ihneď po náraze na zem vznietilo. Záchranárske tímy sa pre odľahlosť lokality nemohli dostať na miesto nešťastia včas.

Podľa stanice BBC je medzi obeťami päť členov jednej rodiny. Bývalá kostarická prezidentka Laura Chinchillaová z rokov 2010-2014 na sociálnej sieti Twitter potvrdila, že jeden člen posádky lietadla bol jej príbuzným.

Provincia Guanacaste je obľúbeným cieľom turistov, najmä pre nedotknuté pláže a bujnú scenériu.

