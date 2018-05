Miesto nehody zahalil hustý čierny dym. Foto archív Zdroj:Twitter/@TaniyaWright

Miestna záchranná služba na sociálnej sieti uviedla, že lietadlo spadlo na zem pri križovatke dvoch ciest, ktoré do odvolania uzavreli. K nehode došlo okolo 11.30 h miestneho času (17.30 h SELČ). Správy o zraneniach alebo obetiach za bezprostredne neobjavili.

Združenie hasičov mesta Savannah zverejnilo na Twitteri fotografiu, ktorá zachytáva chvostovú časť lietadla, veľký oheň pred ňou a oblak čierneho dymu na kraji cesty, na ktorej stojí sanitka.

#Breaking Emergency crews on are the scene of a plane crash near the #Savannah #airport We're told a #Military plane went down. No reports of injuries right now. @WSAV @WNCN #CBS17 pic.twitter.com/QxbDnuHnhB