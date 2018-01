Americký prezident, Donald Trump. Archívne foto Zdroj:SITA/AP

Trumpoví právnici pohrozili vydavateľovi Henrymu Holtovi podaním žaloby, ak túto knihu vydá, čo ho však neodradilo, ale naopak inšpirovalo k tomu, že ju vydá o štyri dni skôr oproti plánovanému termínu. "Po knihe je bezprecedentný dopyt," vysvetlilo vydavateľstvo.

Kniha spisovateľa a novinára Michaela Wolffa má názov "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu).

Kniha sa už vďaka objednávkam dostala na prvé miesto v rebríčku predajnosti v internetovom obchode Amazon.

Podľa úryvkov, ktoré z knihy v stredu 3. januára zverejnili magazín New York a britský denník Guardian, Trumpova predvolebná kampaň v roku 2016 bola honbou za publicitou a jej účelom teda nebolo získať prezidentský úrad.

V knihe dostal značný priestor aj bývalý hlavný stratég Bieleho domu a niekdajší šéf Trumpovej predvolebnej kampane Stephen Bannon. Ten podľa zverejnených úryvkov označil za "vlastizradné" a "nevlastenecké" stretnutie, na ktorom sa v júni 2016 v newyorskom mrakodrape Trump Tower zišli Donald Trump mladší, zať terajšieho amerického prezidenta Jared Kushner a bývalý šéf Trumpovej kampane Paul Manafort s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou.

Odvtedy, ako boli zverejnené niektoré úryvky z knihy, hlavní Bannonovi podporovatelia sa od neho začali dištancovať, napísal vo štvrtok denník New York Times.

Právnik Charles Harder vo štvrtok v mene amerického prezidenta v liste spisovateľovi i jeho vydavateľovi napísal, že výroky pripisované v knihe Bannonovi a ďalším osobám sú nactiutŕhaním.

Samotný Trump už v stredu kritizoval Bannona za jeho ostré vyjadrenia. "(Bannon) nemá so mnou alebo mojím prezidentským úradom nič spoločné... Keď bol prepustený, neprišiel len o prácu, ale aj o rozum," povedal americký prezident.

Trump takisto vo štvrtok večer na Twitteri uviedol, že Wolff napísal "vymyslenú knihu". Dodal, že "je plná klamstiev, prekrútených informácií a zdrojov, ktoré neexistujú".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!