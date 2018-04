USA a Severná Kórea diskutujú na vysokej úrovni. Šéf CIA sa stretol s Kim Čong-unom

WASHINGTON - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo nedávno odcestoval do Severnej Kórey, kde sa stretol s vodcom Kim Čong-unom. V utorok to uviedli dvaja nemenovaní predstavitelia USA.

Mimoriadne nezvyčajná, tajná návšteva sa uskutočnila v období, keď znepriatelené krajiny pripravujú stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom - mal by to byť vôbec prvý summit USA a KĽDR za posledných vyše 60 rokov. Toľko trvá toto nepriateľstvo, teda od Kórejskej vojny z rokov 1950-53, pripomenula tlačová agentúra AP.

Denník Washington Post, ktorý ako prvý informoval o Pompeovom stretnutí s Kimom, napísal, že návšteva sa uskutočnila cez víkend počas Veľkonočných sviatkov (30.3.-1.4.), čiže len pred vyše dvoma týždňami a krátko po tom, čo bol šéf CIA nominovaný na post ministra zahraničných vecí. V tejto funkcii nahradí Rexa Tillersona.

Trump, ktorý v súčasnosti hostí vo svojom sídle na Floride japonského premiéra Šinzóa Abeho, v utorok vyhlásil, že USA a Severná Kórea vedú priame rozhovory na "mimoriadne vysokej úrovni" a sú prípravou na prípadný summit s Kimom.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová však oznámila, že Trump a Kim sa spolu priamo nerozprávali. Trump sa plánuje stretnúť s Kimom niekedy začiatkom júna. Cieľom je ukončiť severokórejský program na vývoj jadrových zbraní, ktorý predstavuje čoraz väčšiu hrozbu pre pevninu USA.

USA a Severná Kórea nemajú oficiálne diplomatické vzťahy, čo sťažuje nadväzovanie kontaktov medzi oboma vládami. Nie je preto nič mimoriadne, že predstavitelia amerických tajných služieb sú sprostredkovateľmi komunikácie s Pchjongjangom.

V roku 2014 napríklad vtedajší šéf amerických tajných služieb James Clapper tajne navštívil KĽDR, aby priviedol do vlasti dvoch zadržiavaných Američanov.

TASR

