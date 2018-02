USA presťahuje ambasádu do Jeruzalema. Náklady by mohol uhradiť magnát Adelson

WASHINGTON - Náklady, spojené s presunom veľvyslanectva USA z izraelského Tel Avivu do Jeruzalema, by mohol - aspoň čiastočne hradiť - americký podnikateľský magnát a majiteľ kasín v Las Vegas Sheldon Adelson. S odvolaním sa na informácie štyroch amerických predstaviteľov to v piatok napísala agentúra AP.

Americký podnikateľský magnát a majiteľ kasín v Las Vegas Sheldon Adelson. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Podľa citovaných zdrojov známy republikánsky sponzor a podporovateľ Izraela Adelson oslovil s daným návrhom ministerstvo zahraničných vecí USA. Právnici ministerstva momentálne skúmajú, by bolo legálne, aby sa náklady na nové veľvyslanectvo v Jeruzaleme čiastočne alebo úplne hradili zo súkromných zdrojov.

Náklady by sa podľa odhadov mohli vyšplhať na stovky miliónov dolárov. Adelson podľa AP ponúkol, že doplatí rozdiel medzi skutočnými nákladmi a prostriedkami, ktoré by bola schopná poskytnúť administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa.



Jeden z možných scenárov financovania počíta s tým, že by potrebné prostriedky poskytol nielen Adelson, ale aj ďalší darcovia z radov amerických židovských organizácií a proizraelských konzervatívnych kresťanov.

Financovanie zriadenia veľvyslanectva USA zo súkromných zdrojov by podľa AP predstavovalo výrazný odklon od historickej praxe.

Rozhodnutie o presune ambasády do Jeruzalema ohlásil Donald Trump vlani v decembri, čím vyvolal pobúrenie arabských štátov a nesúhlasné reakcie medzinárodného spoločenstva. Plán by sa mal zrealizovať najneskôr do konca roka 2019 a jeho realizácia by mohla stáť aj vyše 500.000 dolárov.

TASR

