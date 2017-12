Americký prezident, Donald Trump. Archívne foto Zdroj:SITA/AP

Debata o imigrácii bude patriť k ústredným témam vo Washingtone v úvodnej časti roka 2018 pred tým, ako sa v novembri budú v USA konať voľby časti členov Kongresu, píše agentúra Reuters.

Trump v septembri ukončil program známy ako DACA, chrániaci pred vyhostením státisíce mladých ľudí, ktorých priviedli do Spojených štátov nelegálne ešte ako deti. Prezident dal súčasne Kongresu čas do marca na to, aby vypracoval dlhodobé riešenie tohto problému.

Agentúra AP pripomína, že v oboch stranách v Kongrese, medzi demokratmi i republikánmi, panuje značná podpora nevyhosťovania týchto migrantov, známych ako "rojkovia" (dreamers). Požiadavky Republikánskej strany, pokiaľ ide o Trumpov hraničný múr či imigračných agentov, sa však ukázali ako ťažko riešiteľné.

"Demokratom bolo povedané, a oni to plne chápu, že nemôže byť DACA bez zúfalo potrebného MÚRU na južnej hranici a UKONČENIA príšernej reťazovej migrácie a absurdného lotériového imigračného systému atď.," napísal Trump v piatok na Twitteri.

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!