Trump upresnil termín stretnutia s Kimom: Bude to dôležitá schôdzka

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že so severokórejským vodcom Kim Čong-unom by sa mohol stretnúť o "tri alebo štyri týždne". Informovala o tom televízia CNN.

Trump po telefonáte s Munom napísal, že "veci sa vyvíjajú veľmi dobre." Foto archív Zdroj:AP/TASR

"Myslím si, že by sme sa mohli stretnúť o tri alebo štyri týždne. Bude to dôležitá schôdzka - denuklearizácia Kórejského polostrova," uviedol šéf Bieleho domu. K tomu však poznamenal: "Nemusí to vyjsť. Odídem."

Trump ešte skôr v sobotu v príspevku na sociálnej sieti Twitter informoval, že viedol "dlhý a veľmi dobrý" telefonický rozhovor s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktorý deň predtým uskutočnil historické stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Trump po telefonáte s Munom napísal, že "veci sa vyvíjajú veľmi dobre" a pracuje sa na určení termínu a miesta očakávaného americko-severokórejského summitu.

Lídri Severnej a Južnej Kórey sa v piatok stretli v pohraničnej dedine Pchanmundžom, kde ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.

Trump v sobotňajšom tvíte uviedol, že sa teší na stretnutie s Kimom, ktoré bolo predbežne naplánované na máj alebo začiatok júna, keďže to "by už malo byť teda niečo".

TASR

Diskusia