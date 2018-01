Prezident USA, Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Demokratov oveľa viac zaujímajú nelegálni prisťahovalci než naša skvelá armáda a bezpečnosť na našich južných hraniciach. Mohli sa s nami ľahko dohodnúť, no zahrali to na shutdown," napísal Trump na Twitteri. "Toto je moje prvé výročie v prezidentskom úrade a demokrati mi zjavne chceli dať pekný darček," pokračoval americký prezident v ďalšom zo svojich príspevkov.

Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen!