Trump po telefonáte s Munom napísal, že "veci sa vyvíjajú veľmi dobre" a pracuje sa na určení termínu a miesta očakávaného americko-severokórejského summitu.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.