Trump súhlasí s Putinom. Súčasné vzťahy medzi USA a Ruskom sú zahanbujúce

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump súhlasil s poznámkou svojho ruského náprotivka Vladimira Putina, že súčasný stav vzájomných vzťahov medzi USA a Ruskom je hanbou. Putin a Trump absolvovali v pondelok svoj prvý samostatný summit vo fínskom hlavnom meste Helsinki.

Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin. Archívne foto Zdroj: TASR/AP

"Jednou z prvých vecí, ktoré Putin povedal, bolo: ’Je to naozaj hanba, pretože sme mohli spraviť toľko dobrého,’" poznamenal Trump. Na margo prebiehajúceho vyšetrovania údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016 Trump poznamenal: "Je to strojený hon na čarodejnice".

V spojitosti s daným vyšetrovaním, ktoré trvá už viac než rok, boli obvinení viacerí ruskí činitelia, ako aj päť Američanov a jeden Holanďan. Minulý týždeň v piatok oznámila americká prokuratúra obvinenia voči 12 osobám, ktoré mali konať ako ruskí tajní agenti, uvádzajú západné médiá.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval Spojené štáty a Rusko, aby pokračovali v rokovaniach aj po pondelkovom spoločnom summite prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina vo fínskych Helsinkách. Informuje o tom agentúra DPA.

"Je dôležité, aby USA a Rusko spolu hovorili," povedal Maas pre nemeckú mediálnu sieť RND. "Nemôžeme si dovoliť ticho medzi Moskvou a Washingtonom o Sýrii, o Ukrajine, o kontrole či redukcii zbraní," dodal nemecký šéf diplomacie.

Dialóg je podľa neho pre medzinárodné vzťahy nevyhnutný rovnako ako "spoľahlivosť, dôslednosť a tvrdá práca - a to i mimo stredobodu záujmu verejnosti". Putin a Trump sa vo fínskej metropole stretli na spoločnom summite, ktorý označili za úsilie o obnovenie bilaterálnych vzťahov, píše DPA.

TASR

Diskusia