Šéf Bieleho domu v rámci prípitku poďakoval za usporiadanie slávnostnej večere svojej manželke Melanii, ktorú označil za "za absolútne neuveriteľnú prvú dámu Ameriky". Trump zároveň vyjadril nádej v ďalšie prehlbovanie priateľských vzťahov medzi USA a Francúzskom.

O "nerozbornom priateľstve" oboch krajín hovoril vo svojom prípitku aj Macron, ktorý sa tiež poďakoval za to, že Donald Trump usporiadal prvú štátnu večeru práve na jeho počesť. V zozname hostí figurovalo viacero predstaviteľov vlády, pracovníkov administratívy a podnikateľských lídrov. Nechýbali ani dvaja zlatí olympijskí medailisti.

Medzi prominentnými účastníkmi večere boli napríklad viceprezident USA Mike Pence, prezidentova dcéra Ivanka Trumpová, predseda amerického Najvyššieho súdu John Roberts, bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger, riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook či demokratický guvernér Louisiany John Bel Edwards.

Our two great republics are linked together by the timeless bonds of history, culture, and destiny. We are people who cherish our values, protect our civilization, and recognize the image of God in every human soul. pic.twitter.com/01c8iSGDB3