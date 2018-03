Americký prezident Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Ten je prekvapivou voľbou a stane sa prvým neveteránom na tomto poste. Vojenský lekár Jackson pôsobil ako hlavný lekár v Bielom dome už počas administratívy exprezidenta Baracka Obamu.

Trump si ho obľúbil po tom, čo mu v januári vypracoval pozitívny zdravotný posudok.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....