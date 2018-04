Trump prehodnocuje účasť USA na dohode o Transpacifickom partnerstve. Paktom môžu zasadiť úder Číne

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump prehodnocuje účasť USA na dohode o voľnom obchode v Ázii a Tichomorí, tzv. Transpacifickom partnerstve (TPP). Trump stiahol USA z tohto paktu krátko po svojom nástupe do funkcie začiatkom minulého roka.

Trumpovo rozhodnutie stiahnuť USA z obchodného paktu bolo jedným z jeho prvých krokov po nástupe do úradu v januári 2017. Foto archív Zdroj:AP/SITA

Americký senátor Ben Sasse vo štvrtok (12.4.) povedal novinárom, že prezident poveril ekonomického poradcu Bieleho domu Larryho Kudlowa a amerického obchodného zástupcu Roberta Lighthizera, aby začali rokovať o opätovnom vstupe USA do paktu.

Čína

Opätovné pripojenie k TPP by Trumpovi prinieslo väčšiu silu v obchodnej vojne s Čínou. Takisto by to poskytlo americkým farmárom a podnikom lepší prístup na trhy v krajinách regiónu, čo by im pomohlo, ak Čína splní svoje hrozby a zavedie nové clá na tovary v USA.

Táto správa signalizuje zmenu kurzu amerického prezidenta, ktorý nešetril kritikou mnohostranné obchodné dohody. Návrat k TPP má však potenciál zasadiť úder Číne, ktorá nie je členom tohto paktu.

Dobrá správa

Senátor Sasse, ktorý zastupuje poľnohospodársky štát Nebraska, označil tento vývoj za "naozaj dobrú správu pre Ameriku."

Sasse podľa vlastných slov verí, že Trump má vážny záujem opätovne vstúpiť do TPP, keď nariadil Kudlowovi a Lighthizzerovi, aby to znova preskúmali.

Tento návrh padol na stretnutí v Bielom dome, na ktorom minister poľnohospodárstva Sonny Perdue, republikánsky guvernér a republikánski zákonodarcovia diskutovali o otázkach týkajúcich sa poľnohospodárov, vrátane obchodu. Povedala to hovorkyňa Bieleho domu Lindsay Waltersová.

Odstúpenie od paktu

Trumpovo rozhodnutie stiahnuť USA z obchodného paktu bolo jedným z jeho prvých krokov po nástupe do úradu v januári 2017. Dohoda mala posilniť obchodné vzťahy medzi USA a 11 ďalšími krajinami v Tichomorí, znížiť clá a podporiť obchodnú výmenu.

Waltersová uviedla, že Trump pritom dodrží sľub o ukončení TPP, o ktorom rokoval jeho predchodca Barack Obama, pretože táto dohoda zahŕňala nespravodlivé podmienky pre amerických robotníkov a farmárov. Prezident ale povedal, že bude otvorený voči podstatne lepšiemu riešeniu, čo naznačil už vo svojom prejave v Davose na začiatku roka.

Celkovo 11 krajín Tichomoria: Austrália, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam podpísali minulý mesiac dohodu o TPP.

