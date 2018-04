Trump pohrozil Moskve: Priprav sa Rusko, rakety prídu do Sýrie

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump varoval v stredu Rusko, aby sa pripravilo na rakety, ktoré "prídu" do Sýrie. Šéf Bieleho domu takto na Twitteri reagoval na slová Moskvy, ktorá pohrozila zostrelením všetkých amerických rakiet namierených proti jej spojencovi.

Americký prezident Donald Trump varoval Rusko, aby sa pripravilo na rakety, ktoré prídu do Sýrie. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Rusko sľubuje, že zostrelí všetky rakety v Sýrii. Priprav sa Rusko, pretože prídu: pekné, nové a sofistikované!" odkázal Moskve americký prezident. Či mal na mysli konkrétny útok americkej armády, nespresnil, dodala agentúra DPA.

"Nemali by ste byť partnermi so zvieracím plynovým vrahom, ktorý zabíja vlastných ľudí a užíva si to," dodal Trump narážajúc na sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Sýrsky líder čelí obvineniam medzinárodného spoločenstva, sýrskych lekárov a aktivistov, že v sobotu v meste Dúmá nasadili jeho jednotky chemické zbrane proti civilistom. Američania od víkendu hrozia odplatou.

Vplyvný ruský zákonodarca Andrej Krasov v stredu varoval Spojené štáty, že Rusko bude pokladať nálet na Sýriu za vojnový zločin.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s odvolaním sa na informácie získané od lekárov v danej obliehanej oblasti v stredu oznámila, že symptómy 500 sýrskych pacientov ošetrených po spomínanom útoku v Dúmá poukazujú na použitie toxických chemikálií.

WHO v stanovisku upozorňuje, že u osôb vystavených tomuto útoku sa vyskytli najmä príznaky vážneho podráždenia slizníc, zlyhania dýchania a narušenia centrálneho nervového systému.

TASR

