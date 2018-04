Trump opätovne vyzval európske krajiny. Apeluje na zvýšenie výdavkov na obranu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok opätovne vyzval európske členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO), aby zvýšili úroveň výdavkov na obranu na 2 percentá svojho HDP. Výzva zaznela na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Bielom dome.

Americký prezident Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Nemecká kancelárka na to neskôr reagovala s tým, že jej krajina bude naďalej spoľahlivým partnerom v rámci NATO, a hoci si uvedomuje, že momentálne má výdavky na obranu hlboko pod požadovanou úrovňou (1,3 % HDP), postupom času ich bude zvyšovať.

Trump sa po rokovaní s Merkelovou vyjadril aj k otázke jadrovej dohody s Iránom, ktorú neuznáva a chce ju zrušiť. Nerozmyslel si to ani na naliehanie Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý bol tiež tento týždeň na návšteve USA. Trump v tejto súvislosti v piatok vyhlásil, že Spojené štáty aj bez jadrovej dohody dohliadnu na to, aby Irán nevyvíjal jadrové zbrane. "Nebudú vyrábať jadrové zbrane, môžete sa na to spoľahnúť," povedal.

Trump okrem toho uviedol, že sa už teší na rokovanie so severokórejským vodcom Kimom Čong-unom a má od ich stretnutia vysoké očakávania. "To bude niečo!" poznamenal v súvislosti s nadchádzajúcim summitom USA - KĽDR. Uskutočniť by sa mal podľa Trumpa v priebehu niekoľkých týždňov.

"Today I am honored to welcome Chancellor Angela Merkel back to the White House... We are also pleased to have our newly confirmed United States Ambassador to Germany, Richard Grenell." pic.twitter.com/vgNEFJ6mU6 — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2018

Napriek prekvapivému zbližovaniu doteraz nezmieriteľných rivalov, v praktických otázkach zostáva Trump nohami na zemi. Summit - nesummit, americká politika založená na "maximálnom tlaku" na Severnú Kóreu bude podľa neho pokračovať "až kým nastane denuklearizácia" Kórejského polostrova, povedal.

Záväzok o dvoch percentách HDP vynakladaných na obranu spĺňa momentálne len päť členských krajín NATO - Spojené štáty, ktoré vynakladajú na obranu až 3,61 percenta svojho HDP, a ďalej Veľká Británia, Grécko, Estónsko a Poľsko.

Naproti tomu Slovensko vyčleňuje na obranu len 1,16 percenta svojho HDP, v Českej republike je to 1,04, v Maďarsku 1,01 percenta HDP. Najnižší podiel HDP spomedzi členských krajín NATO, len 0,44 percenta, vyčleňuje na obranu Luxembursko. Údaje pochádzajú z roku 2016.

SITA

