Odvolaný minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Zdroj:AP/TASR

Trump poďakoval v utorok na Twitteri Tillersonovi za jeho výkon vo funkcii a uviedol, že nový šéf diplomacie odvedie "fantastickú prácu".

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!