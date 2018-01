Americký prezident Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Naozaj si niekto myslí, že by práve teraz prebiehali rozhovory a dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou, keby som nebol silný, neústupčivý a ochotný použiť všetku našu 'silu' proti Severnej Kórei?", uvádza sa v Trumpovom príspevku.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!