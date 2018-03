Prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Archívne foto Zdroj:gettyimages.com

"Vychádzať s Ruskom (a inými) je dobrá vec, nie zlá vec," uviedol Trump na Twitteri.

Jeho vyjadrenie nasledovalo po tom, ako vyšlo najavo, že ho poradcovia v podkladoch varovali, aby sa vyhol gratulácii Putinovi.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......