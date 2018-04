Americký prezident Donald Trump a vodca KĽDR Kim Čong-un. Archívne foto Zdroj:TASR/Twitter

"Mnohé krajiny pripadajú do úvahy pre toto stretnutie, ale nebol by Mierový dom/Dom slobody na hraniciach medzi Severnou a Južnou Kóreou reprezentatívnejším, dôležitejším a trvalejším miestom ako tretia krajina? Iba sa pýtam!" napísal Trump na Twitteri.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!