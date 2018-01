Prezident USA Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Spojené štáty počas uplynulých 15 rokov pochabo pomohli Pakistanu viac ako 33 miliardami dolárov a nedostali nič iné ako lži a klamstvá," napísal rozhorčeným tónom Trump.

Podľa neho si v Pakistane myslia, že americkí politici sú "hlupáci". Vládu v Islamabade znovu obvinil, že poskytuje "bezpečné útočisko" teroristom, ktorých USA hľadajú v Afganistane. "Nikdy viac!" zdôraznil Trump.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!