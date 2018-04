Trump je ochotný krátkodobo ponechať vojakov v Sýrii. Želá si však ich stiahnutie

WASHINGTON - Prezident Spojených štátov Donald Trump povedal svojmu tímu národnobezpečnostných poradcov, že z krátkodobého hľadiska je ochotný ponechať amerických vojakov v Sýrii, ale na druhej strane sa netajil tým, že si želá ich skoré stiahnutie. Nemenovaný vysokopostavený vládny predstaviteľ to uviedol v stredu pre spravodajskú stanicu CNN.

Archívne foto

Šéf amerických tajných služieb Dan Coats medzitým podľa agentúry AP vyhlásil, že Biely domu oznámi rozhodnutie Trumpa ohľadne vojenskej prítomnosti v Sýrii "pomerne čoskoro".

Samotný Trump ešte v utorok, keď sa stretol s národnobezpečnostným tímom, avizoval "veľmi rýchle" prijatie tohto rozhodnutia a dodal, že hlavnou úlohou vojakov bolo zvrhnúť a poraziť teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), čo sa už "takmer" podarilo splniť. Niektorí z vojenských poradcov prezidenta sa však vyjadrili, že Američania by mali zostať v Sýrii a Iraku až do konečnej porážky IS.

Podľa údajov CNN šéf Bieleho domu na utorňajšom stretnutí povedal, že si želá porážku IS, ale záťaž spojenú so stabilizáciou Sýrie musia niesť "regionálni aktéri".

Televízna stanica NBC v stredu uviedla takisto s odvolaním sa na vládneho predstaviteľa, že Trump "neochotne" súhlasil s ponechaním vojakov v Sýrii, a to na neurčitý čas s cieľom poraziť IS. "Mierne povedané, nebol z toho nadšený," povedal zdroj NBC.

Trump tvrdí, že Spojené štáty vynaložili v posledných rokoch na Blízkom východe sedem biliónov dolárov a "neprinieslo to nič okrem smrti a skazy". Minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty čoskoro odídu zo Sýrie, ďalší predstavitelia jeho administratívy však oponovali, že americkí vojaci by mali v Sýrii zostať v záujme stability regiónu.

TASR

