Stará fráza „Zabi bobra, zachrániš les!“ je na juhu Patagónie až priveľmi pravdivá

BRATISLAVA - Život na ostrovoch medzi Ohňovou zemou a Hornským mysom je každodenný zápas s drsnou prírodou. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER HUPKA.

Raz za mesiac: Do najvzdialenejšej osady trajekt pláva zriedka. Zdroj:Peter Hupka

Je jedno, či sa na južný okraj Patagónie vydáme loďou, alebo lietadlom - väčšinu času nás sprevádza pohľad na pustatinu s horami, ľadovcami a vodou. I cesta sem po argentínskom území je veterná a pustá, zároveň je jedinou pozemnou komunikáciou vedúcou do týchto končín. Úzke územie Čile na krajnom juhu tvorí systém ostrovov a reťaz vysokých hôr, v ktorých je výstavba ciest nemožná.

Brána k snom

Väčšina obyvateľov sa tu sústreďuje v niekoľkých relatívne veľkých mestách. Čilské Punta Arenas i argentínska Ushuaia sú pre mnohých zámožných turistov, ktorí si potrebujú splniť túžbu a navštíviť najnedostupnejší kontinent Antarktídu, prestupnou stanicou na tejto ceste. Práve tu sa zastavujú výletné lode a odtiaľto, z južného okraja amerického kontinentu, odlietajú charterové lety do bieleho ticha. Ceny sú závratné a pohybujú sa v tisícoch či skôr desaťtisícoch eur.

„Tento Iľjušin 76 s kazašskou registráciou sem prilieta každý rok počas nášho leta. Urobí niekoľko výletov do Antarktídy a zasa zmizne na mnoho mesiacov preč,“ vysvetľuje José-Luis, ktorý robí dispečera na letisku v Punta Arenas. Sympatický štyridsiatnik ochotne odvezie návštevníkov južných krajov stopom z letiska do mesta a ukáže niekoľko jeho najdôležitejších bodov - prístav, nemocnicu a supermarket. „Najviac letov do Antarktídy však vykonáva miestna spoločnosť DAP,“ dodá vzápätí.

Má pravdu. Aerovías DAP - posledné písmeno názvu prezrádza, že ide o rodinný podnik chorvátskych imigrantov Pivčevićovcov - podľa dostupných zdrojov obsluhuje vyše troch štvrtín všetkých letov na biely kontinent. Turistov sa premelie veľké množstvo, rádovo desaťtisíce ročne. Toto číslo je mnohonásobne vyššie než počet pracovníkov všetkých antarktických vedeckých staníc. Antarktída láka a podnikanie spojené s ňou vynáša. Ľudí, ktorí neváhajú zaplatiť obrovské sumy hoci len za deň či dva strávené v mrazivom tichu, pribúda.

„Na porovnanie - let z čilskej metropoly Santiago do Punta Arenas, trvajúci tri a pol hodiny, stojí od päťdesiat do stopäťdesiat eur a spoločnosti sú na ňom stále ziskové. Antarktída je v porovnaní s tým zlatá baňa!“ dozvedáme sa od jedného z domácich.

Plus 7 dní

