Situácia v Sýrii vyvoláva napätie. Bezpečnostná rada OSN mimoriadne zasadla

NEW YORK - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia obvinil v piatok na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN Spojené štáty z osvojenia si "kategorickej politiky rozpútania teroru v Sýrii".

Generálny tajomník OSN António Guterres varoval, že situácia po údajnom chemickom útoku v Sýrii by mohla viesť k plnej vojenskej eskalácii. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

"Hrozba silou je v rozpore s Chartou OSN. A to je to, čo počujeme v rétorike Washingtonu a jeho spojencov," uviedol s tým, že Washington presadzuje politiku rozpútania vojenského scenára proti Sýrii. "To sa nemôže tolerovať," dodal.

Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová uviedla, že americký prezident Donald Trump "zatiaľ neurobil rozhodnutie o možných akciách v Sýrii". Na mimoriadnom zasadnutí BR OSN, ktoré zvolalo Rusko, povedala, že ak sa USA a ich spojenci rozhodnú k činu v Sýrii, bude to na obranu základnej medzinárodnej normy, ktorá prospieva všetkým štátom - zákazu používania chemických zbraní.

Spojené štáty podľa nej odhadujú, že sýrsky prezident Bašár Asad použil chemické zbrane v sýrskej vojne najmenej 50-krát. Ohľadom minulotýždňového údajného útoku jedovatým plynom v sýrskom meste Dúmá Haleyová uviedla: "Vieme, kto to spravil. Naši spojenci vedia, kto to spravil. Rusko sa môže sťažovať, koľko chce na falošné správy, ale nik im neskočí na ich lži a ich kamufláže."

Vojna nie je riešením

"Hrozí, že zvyšovanie napätia a neschopnosť dosiahnuť kompromis pri vytvorení mechanizmu zodpovednosti, povedú k plnej vojenskej eskalácii... Osem dlhých rokov ľudia v Sýrii znášajú utrpenie za utrpením. Opakujem, neexistuje žiadne vojenské riešenie tohto konfliktu," vyhlásil Guterres na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN a vyzval zúčastnené krajiny, aby v Sýrii "konali zodpovedne".

Agentúra DPA pripomína, že Británia, Francúzsko a Spojené štáty zvažujú vojenskú odvetu za údajný chemický útok, ku ktorému malo dôjsť minulý týždeň v meste Dúmá ležiacom pri metropole Damask.

Spomenuté krajiny obvinili z útoku sýrsku vládu, ktorá to však odmieta.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že údajný chemický útok bol vymyslený s pomocou nešpecifikovanej zahraničnej tajnej služby.

Sýrsky prezident Asad vyhlásil, že hrozby úderu na jeho krajinu po údajnom chemickom útoku sa zakladajú na "lžiach" a ich snahou je zmariť úspechy, ktoré jeho vojenské sily v poslednom čase dosiahli v boji proti povstalcom v oblasti Damasku.

